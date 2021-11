Southbridge Bank, la banque panafricaine d’affaires et de conseils de Lionel Zinsou et Donald Kaberuka s’intéresse à l’environnement. Elle a décidé de créer un nouveau desk qui aura pour rôle d’accompagner les Etats africains et les entreprises du continent en les conseillant dans le domaine de la finance carbone. C’est le site Africa Intelligence qui donne l’information. La finance carbone est en effet, une branche de la finance développée, qui découle des mécanismes de marché inclus dans le protocole de Kyoto. L’objectif de la finance carbone est de réduire dans l’atmosphère les émissions de gaz à effet de serre en favorisant des investissements financiers dans des techniques moins polluantes.

Pour le financement des projets environnementaux

Southbridge Bank va donc conseiller les Etats et les entreprises sur le marché de la compensation carbone. En d’autres termes, la banque d’affaires et de conseils, les conseillera dans le financement des projets environnementaux qui permettent la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. C’est un moyen pour les Etats africains et les entreprises du continent d’atteindre la neutralité carbone qui n’est autre que le point d’équilibre théorique entre la quantité de CO2 due à une activité et la quantité de CO2 réduite grâce à un projet financé.

Outre la compensation carbone, Southbridge Bank va aussi accompagner ses clients sur le marché des permis de polluer. Encore appelé marché de droits à polluer, c’est un instrument économique de politique environnementale qui vise à limiter le niveau global de rejets polluants en répartissant les coûts à supporter pour respecter cette contrainte efficacement.