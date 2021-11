Ces derniers mois, la Chine a multiplié les démonstrations de force vis-à-vis de Taïwan. Le mois dernier, 38 avions militaires chinois ont pénétré l’espace aérien taïwanais, du jamais vu selon nos informations. De son côté, Taïwan donne des signaux montrant qu’il ne se laissera pas faire. Pour preuve au cours du même mois d’Octobre 2021, Taïwan avait annoncé une vive riposte en cas d’attaque chinoise.

Situation tendue entre Taïwan et la Chine ces dernières semaines. A chaque fois qu’ils en ont l’occasion, les USA apportent leur soutien à l’île. Une position qui est mal vue du côté de l’empire du milieu qui s’est insurgé à plusieurs reprises déjà. Il y a quelques jours, la Chine a exprimé sa colère après la diffusion de l’informations concernant la présence de soldats américains à Taïwan.

Ce mardi 09 Novembre 2021, un rapport du ministère de la Défense taïwanais a été rendu public. Le rapport alerte sur les capacités de Chine vis-à-vis de Taïwan. Selon nos sources, le rapport donne l’alerte sur la capacité qu’à la Chine à frapper Taïwan avec son arsenal militaire qui se renforce au fil du temps. De plus, le rapport avertit que la Chine a la possibilité de « bloquer nos ports, nos aéroports, les liaisons aériennes partant (de l’île) et de couper nos voies de communication aérienne et maritime »