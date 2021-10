Entre les USA et la Chine les relations se sont tendues ces dernières années. Sous la présidence du magnat de l’immobilier devenue président des Etats-Unis, les deux puissances s’étaient engagées dans une guerre commerciale. A chaque fois qu’elles en avaient l’occasion, les deux parties s’envoyaient des piques l’une à l’autre par médias interposés.

Avec l’arrivée au pouvoir du démocrate Joe Biden, la situation ne s’est pas vraiment améliorée. Et les deux parties montrent leur divergence sur le cas de Taïwan. Il y a quelques jours Biden avait suscité une vive réaction du côté de la Chine après avoir affirmé qu’en cas d’attaque de la Chine, les USA vont défendre Taïwan. L’administration américaine a par la suite tenté de calmer le jeu. Un nouvel épisode de ce dossier est entrain de se produire.

Ce jeudi, la Chine a réagi après des aveux de la présidente de Taïwan sur la chaine américaine CNN. Répondant à une question de CNN sur la présence de soldats américains sur l’île, Tsai Ing-wen, présidente de Taïwan a affirmé qu’ils ne sont «pas aussi nombreux que ce que les gens pensent». Par le passé, aucune haute autorité de Taïwan n’avait fait un aveu du genre. Et comme on peut s’y attendre, cette déclaration n’est pas du goût des autorités chinoises. «Nous nous opposons fermement à toute forme d’échanges officiels et de contacts militaires entre les États-Unis et Taïwan», a réagi l’empire du milieu ce jeudi.

