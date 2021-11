Et si Patrice Talon chômait la journée du 10 novembre ? En tout cas, Paul Adahou, le Président du Réseau des Organisations de la société civile de l’Afrique de l’Ouest (ROSCAO) l’y exhorte. Il pense que ce serait un plus dans la mémoire collective et un signal fort lancé à la communauté nationale et internationale. Parce que Patrice Talon a réalisé l’impossible en ramenant les trésors royaux d’Abomey, il est raisonnable de lui demander de déclarer cette journée du 10 novembre , chômée et payée, pense le président du ROSCAO.

L’émotion et la joie du président de la République lors du retour inespéré de ces œuvres, peuvent-ils l’amener à satisfaire cette requête? Il est un peu trop tôt pour le dire. Les activités entrant dans le cadre du retour de ces œuvres culturelles n’auront lieu que dans deux mois, le temps que celles-ci s’acclimatent. Il est prévu une exposition à la présidence de la République , une fois que les trésors seront en mesure de sortir de leurs emballages.

Ce ne serait pas une première

Hier mercredi, une cérémonie d’accueil a d’ailleurs a été organisée en leur honneur au Palais de Marina. C’était en présence de la vice-présidente Mariama Talata, du président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou et de bien d’autres personnalités de la République. Si Patrice Talon décidait de chômer la journée du 10 novembre, ce ne serait pas la première fois qu’un président poserait un tel acte. Le Président Nicéphore Soglo l’avait déjà fait déclarant chômée et payée, la journée le 10 janvier.