Bénin : le Bac 2026 démarre avec 70 101 candidats répartis dans 140 centres ce 15 juin

Le Baccalauréat session de juin 2026 débutera ce lundi 15 juin sur l’ensemble du territoire béninois. Selon l’Office du Baccalauréat, 70 101 candidats prennent part aux épreuves écrites, organisées dans 140 centres de composition, jusqu’au 17 juin.

La saison des examens nationaux touche ainsi à sa dernière ligne droite. Les candidats au Certificat d’études primaires (CEP) avaient ouvert le bal du 1er au 4 juin, suivis de ceux du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) du 8 au 10 juin. Le Baccalauréat vient clore une séquence d’examens nationaux entamée début juin.

Une baisse sensible du nombre de candidats

Par rapport à la session précédente, le nombre d’inscrits recule de 9 487 candidats : ils étaient 79 588 en 2025 contre 70 101 cette année, soit une diminution d’environ 12 %. Les épreuves couvrent 14 séries, pour lesquelles 61 sujets ont été préparés.

Parmi les inscrits figurent 34 candidats à besoins spécifiques, dont 21 malentendants. Ces derniers composeront dans des centres adaptés : le CEG Sègbèya de Cotonou et le CEG Zongo de Parakou, conformément aux mesures d’inclusion mises en place par l’Office du Baccalauréat.

Un dispositif d’encadrement finalisé

Le directeur de l’Office du Baccalauréat a indiqué que les dispositions administratives, pédagogiques, organisationnelles et sécuritaires nécessaires au bon déroulement des épreuves ont été prises. Chefs de centre, surveillants et correcteurs ont été désignés, et les convocations distribuées aux candidats avant le démarrage des compositions.

Les épreuves écrites s’achèveront le 17 juin. Les résultats de la session normale sont, selon le calendrier officiel publié en avril 2026 par le gouvernement béninois, attendus dans les semaines suivantes. Une session de remplacement est programmée du 13 au 16 juillet 2026 pour les candidats n’ayant pu se présenter lors de la session normale.