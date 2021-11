Invité du « Café Média » récemment, Expérience Tébé, le président du Mouvement Populaire de Libération (MPL) a dit ce qu’il pensait des taux de croissance économique du Bénin depuis 2020. En effet, l’opposant au régime de Patrice Talon trouve que ceux-ci ne sont que théoriques. « Taux de croissance. On nous a annoncé en 2020, qu’on est allé à 3,8 et que cette année en raison de la Covid-19 on a maintenu le cap, et on espère rester à 3,2. Pour nous, …c’est là où il y a la théorie » a déclaré le successeur de Sabi Sira Korogoné à la tête du MPL.

Si « nous avons pu maintenir un état de santé satisfaisant pour notre économie… »

L’opposant pense foncièrement qu’on devrait pouvoir en principe, satisfaire les revendications sociales des béninois si « nous avons pu maintenir un état de santé satisfaisant pour notre économie ». Ce qui n’est pas le cas selon le patron du Mouvement Populaire de libération. « Sous le prétexte qu’il n’y a pas suffisamment de moyens pour tout, il y a beaucoup de couches de la société qui souffrent » croit savoir l’invité de « Café Média ».

Pour lui, les taux de croissance auront une signification au Bénin lorsqu’on ne verra plus d’« enfants sans toits, des étudiants à l’air libre, mais des enseignants pour accueillir tous les enfants quand ils iront à l’école ». Il faut dire que pour 2022, le taux de croissance attendu est de 7%.