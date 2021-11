Il est possible depuis hier lundi 15 novembre, de payer ses droits, taxes et redevances au trésor public via le site : www.tresorbenin.bj sur le portail eQuittance (https://equittancetresor.finances.bj:9051/). C’est le directeur général du trésor public Karimou Assouma qui a apporté l’information aux contribuables dans un communiqué publié sur la page officielle du ministère de l’économie et des finances le 13 novembre dernier.

Le service disponible sur cette plateforme, « permet à tous les redevables ou clients de payer via Mobile Money (MoMo de MTN et Flooz DE MOOV), ces droits, taxes et redevances au profit du budget de l’Etat ou de faire des dépôts de fonds sur des comptes domiciliés dans les livres du Trésor public». Les frais de la transaction font seulement 1% du montant nominal du versement.

Une quittance de versement délivrée automatiquement

La quittance de versement est automatiquement transmise à l’adresse électronique indiquée par la partie versante. La direction générale du trésor et de la comptabilité publique informe le contribuable de la prise de mesures adéquates pour garantir la disponibilité et l’accessibilité de la plateforme.