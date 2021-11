Au Bénin, un notaire serait impliqué dans une affaire de détournement de 400 millions de Fcfa. C’est le journal Le Matinal qui donne l’information. Il s’agit selon le quotidien, d’un patrimoine successoral. Les héritiers, présumés victimes de ce détournement auraient essayé sans succès de récupérer ce qui leur revenait de droit. Le notaire dont l’identité n’a pas été dévoilée par le média, disait ne pas reconnaître les faits qui lui sont reprochés par les héritiers.

Il aurait avoué devant le procureur de la Criet

En désespoir de cause, ceux-ci sont allés signaler l’officier ministériel à la Brigade économique et financière (BEF). Interpellé, le notaire aurait maintenu sa position avant d’échouer devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

Selon le journal le Matinal, il aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés hier mercredi 17 novembre, devant le procureur spécial de cette juridiction très craint. L’aveu est intervenu après que les héritiers aient brandi les preuves qui l’accusent en présence de leur avocat, qui assistait aussi à la séance, selon le journal Le Matinal. Le notaire en question aurait accepté de libérer les fonds.