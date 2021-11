Ce n’est pas un secret. Donald Trump a marqué l’histoire des Etats-Unis. Sous sa présidence, Donald Trump a su imprimer sa marque et a pris des mesures qui n’ont pas toujours été acclamées. Au terme de son premier mandat, le magnat de l’immobilier devenu président des USA a voulu rempiler mais les choses ne se sont pas passées comme il l’aurait voulu.

En effet, c’est son challenger qui a été désigné vainqueur de la présidentielle. Un résultat qui n’a pas été approuvé par l’ex-Président Donald Trump et ses supporters qui a durant de longues semaines crié au vol de l’élection. Ce qui a conduit au chaos au capitole au cours duquel des américains ont perdu la vie. Par la suite, Donald Trump a décidé de faire profil bas et de laisser le processus suivre son cours. En Janvier dernier, Trump a quitté la Maison-Blanche pour laisser place à la nouvelle administration.

Des mois après l’entrée en service de son successeur, certains supporters de l’ancien Président Trump continuent de rêver de le voir revenir aux affaires. Aux USA, une théorie renversante a été diffusée sur les réseaux par des partisans pro-Trump. Selon cette théorie des membres du mouvement QAnon, le fils de l’ancien Président décédé John F. Kennedy devait faire une apparition pour annoncer le retour de Trump à la Maison-Blanche. Le hic c’est que ce dernier s’est éteint depuis plus de deux décennies. La théorie ventilait que le fils de l’ancien Président n’était en réalité pas décédé et qu’il reviendrait pour « reloger » Trump qui deviendra ainsi « le roi parmi les rois ». Curieusement de nombreux partisans y ont cru et se sont réunis sur le lieu de l’assassinat de l’ex-président Kennedy (comme le montrent les images ci-dessous). Déçu de ne pas avoir assisté au « miracle », les partisans de Trump ont dû quitter les lieux après le démarrage d’une pluie.

