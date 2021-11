La police fédérale américaine FBI a révélé, sur la base des enregistrements, que deux membres du groupe suprémaciste blanc « The Base » avaient l’intention d’orchestrer des attaques terroristes lors d’un rassemblement pro-armes en Virginie, d’après un rapport d’ABC News, qui a obtenu les enregistrements. L’ancien réserviste de l’armée canadienne Patrik Mathews et Brian Lemley auraient discuté du meurtre de Noirs et des forces de l’ordre en plus de détruire des infrastructures essentielles d’après un enregistrement du FBI des deux hommes au Delaware en 2019.

L’attaque devaient permettre de faire tomber le gouvernement américain et à créer une guerre civile raciale, selon les suprémacistes. Les deux hommes ont été condamnés le mois dernier à neuf ans de prison après qu’un juge du Maryland ait appliqué une majoration « terrorisme » à leurs peines. Le juge de district américain Theodore Chuang a affirmé que la « virulence » et la « passion » d’assassiner des législateurs et de renverser le gouvernement étaient claires dans les conversations enregistrées.

Faire ce que nous devions faire

« Nous devons revenir à l’époque de … décimer les No*rs et de nous en débarrasser là où ils se trouvent », a déclaré Mathews dans l’enregistrement du FBI. « Si vous voyez un groupe de No*rs assis dans un coin, vous leur tir*z dessus », a-t-il ajouté. « Je veux dire, même si nous ne gagnons pas, je serais toujours satisfait d’une défaite du système … et tout ce qui devait venir à sa place serait préférable à ce qu’il y a maintenant », a déclaré Lemley dans les enregistrements. « Et si ce n’est pas nous, alors vous savez quoi, nous avons quand même fait ce que nous devions faire », ajoute-t-il.

« Le meurtre n’a jamais été dans mon cœur »

Les deux hommes ont déclaré le mois dernier que les conversations enregistrées à leur sujet ne reflétaient pas qui ils étaient en tant que personnes. L’AP a rapporté que les enregistrements du FBI des deux hommes ont également révélé qu’ils voulaient libérer le meurtrier de masse Dylann Storm Roof de prison et tuer un législateur de Virginie. « Les choses que j’ai dites sont horribles et ne reflètent pas qui je suis vraiment ou qui ma famille m’a élevé pour être », a déclaré Lemly en octobre. « Le meurtre n’a jamais été dans mon cœur. Seuls des rêves insensés de gloire de guerre et courage », a-t-il ajouté.