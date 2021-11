Le federal Bureau of Investigation (FBI) a-t-il été visé par une attaque informatique ? C’est du moins ce qu’on pourrait comprendre suite à l’envoi massifs, hier samedi 13 novembre 2021, de faux emails à partir d’un serveur sécurisé de l’institution américaine.

On ne sait pas s’ils ont été envoyés par un pirate extérieur

L’information a été confirmée dans un communiquée par le FBI et la CISA (cybersecurity and Infrastructure Agency). Il s’agit en effet de plusieurs faux courriels attribués au ministère américain de sécurité intérieure. Cependant, aucune autre information n’a été donnée sur la façon dont les courriels ont été envoyés. On ne sait en effet pas s’ils ont été envoyés par un pirate extérieur ou par un agent du FBI, ou autre personne ayant été autorisée à avoir accès au serveur du FBI. « Le FBI et la CISA ont connaissance de l’incident ce matin impliquant de faux courriels depuis un compte de@ic.fbi.gov » a indiqué le communiqué qui a ajouté qu’« il s’agit d’une situation en cours et nous ne pouvons fournir aucune autre information complémentaire pour le moment ».

Le FBI et la CISA ont par ailleurs fait savoir que « le matériel touché a été mis hors ligne » suite à la découverte du problème. « Nous continuons d’encourager le public à faire attention aux expéditeurs inconnus et vous demandons de rapporter toute activité douteuse » ont déclaré le FBI et la CISA dans leur communiqué.