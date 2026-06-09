iOS 27 : des paramètres inédits dans le code révèlent un iPhone pliable

La première bêta développeur d’iOS 27, publiée le 8 juin 2026 à l’issue de la WWDC, contient des références techniques inédites pointant vers un iPhone à écran pliable. Les éléments ont été identifiés dans les frameworks destinés aux développeurs ainsi que dans le code système de la bêta.

Le développeur Sam Henri Gold a repéré deux nouveaux paramètres dans les frameworks d’iOS 27 : foldState , qui indiquerait si l’appareil est plié ou déplié, et angleDegrees , lié à l’angle d’ouverture d’une charnière. L’ingénieur M1Astra a signalé la présence d’une variable supplémentaire, mechanicalAngleDegrees , absente elle aussi d’iOS 26. Le code comporte également une fonction renvoyant le nombre total d’écrans intégrés à un appareil — un indicateur qui, combiné aux deux précédents, suggère une architecture matérielle à double écran.

iPhone Mirroring redessiné pour un grand format

Du côté de macOS 27 Golden Gate, le chercheur Aaron Perris a relevé que l’application iPhone Mirroring peut désormais être redimensionnée dans un format horizontal nettement plus large que celui des iPhones actuels, comparable à un affichage iPad. Apple a également annoncé lors du Platforms State of the Union que les applications compilées avec le SDK d’iOS 27 basculeront automatiquement vers des interfaces redimensionnables, abandonnant les ratios fixes propres à l’iPhone — une évolution déjà imposée aux développeurs iPad. Xcode gagne un simulateur iOS redimensionnable capable de tester des interfaces sur plusieurs formats d’écran simultanément.

Apple entre sur un marché dominé par Samsung et les marques chinoises

Samsung reste l’acteur dominant du segment des smartphones pliables à l’échelle mondiale, avec 51 % de parts de marché au troisième trimestre 2024 selon IDC. Huawei, Honor et Xiaomi complétaient le classement avec respectivement 13,2 %, 7,6 % et 6,3 %. En 2025, selon TrendForce, Samsung a reculé à 35,4 % de parts de marché, tandis que Huawei progressait à 34,3 %, Honor à 9,1 % et Motorola à 7,6 %. Apple était jusqu’ici absent de ce segment, laissant le terrain à des constructeurs dont certains, comme Huawei, ont commercialisé des appareils triplement pliables.

La présence de ces références dans le code d’iOS 27 ne constitue pas une annonce officielle. Apple n’a fait aucune déclaration publique sur un iPhone pliable. La confirmation formelle est attendue lors d’un événement programmé en septembre ou octobre 2026, où l’appareil — évoqué sous le nom d’iPhone Ultra — pourrait être présenté aux côtés des modèles iPhone 18 Pro.