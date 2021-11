Les sociétés de services téléphoniques AT&T et Verizon ont confirmé jeudi avoir accepté de suspendre temporairement le déploiement des services 5G utilisant le nouvel ensemble de fréquences radio. Les deux sociétés discuteront avec la Federal Aviation Administration des États-Unis (FAA) pour répondre aux préoccupations concernant les interférences potentielles entre les principaux dispositifs de sécurité du poste de pilotage et les tours au sol qui transmettent des signaux 5G.

AT&T a déclaré dans un communiqué qu’il prévoyait de reporter le déploiement de la 5G jusqu’au 5 janvier, après avoir reçu une demande du secteur des transports, qui supervise la FAA. Un porte-parole de Verizon a confirmé que la société avait également accepté de suspendre temporairement le déploiement de la 5G dans le spectre de la bande C afin de travailler de bonne foi avec ses distributeurs. Mais il a déclaré que la société était sur la bonne voie pour déployer des services utilisant ce spectre à mi-bande.

Réduire les problèmes de sécurité

« Nous prévoyons à pleine vitesse d’atteindre la 5G dans ce spectre au début de 2022 », a déclaré une porte-parole de Verizon. Verizon a précédemment déclaré qu’il prévoyait de déployer des services utilisant le spectre de la bande C au cours du premier trimestre 2022 pour couvrir 100 millions de personnes. La Federal Communications Commission, qui réglemente l’utilisation du spectre radioélectrique public pour les communications avec la FAA, a indiqué dans une déclaration conjointe qu’elle travaillera avec les entreprises pour réduire les problèmes de sécurité et continuera de coordonner les efforts pour assurer la sécurité.

Donner des ordres aux aviateurs

La FAA déclare que les tours au sol qui transmettent la 5G sur la bande C du spectre radio peuvent interférer avec les systèmes de cockpit automatisés, tels que les systèmes qui aident les avions à atterrir par mauvais temps. L’agence prévoyait de donner des ordres officiels aux constructeurs pour limiter l’utilisation de certains systèmes de cockpit. Les experts de l’industrie des télécommunications affirment par ailleurs qu’il n’y a aucune preuve de problèmes d’interférence avec le spectre de la bande C et l’équipement de vol.