L’ancien secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, a accusé le département qu’il a autrefois dirigé, le Pentagone, de l’empêcher d’utiliser des documents non classifiés pour un livre révélateur de son expérience mouvementée au sein du cabinet du président Donald Trump. Esper a fait ces réclamations dans un procès juridique déposé devant un tribunal fédéral dimanche, alors qu’il cherchait à publier ses mémoires « Un serment sacré » (A Sacred Oath). La poursuite allègue que le ministère de la Défense a retenu un texte « important » du livre sous couvert de classification.

L’ancien secrétaire que Trump a limogé via un tweet deux jours après les élections de 2020, a écrit que son mandat de 18 mois en tant que chef du Pentagone était « une période sans précédent de troubles civils, de crises de santé publique, de menaces croissantes à l’étranger, de transformation du Pentagone et d’une Maison Blanche qui semble vouloir contourner la Constitution ». Esper a affirmé que les responsables du Pentagone ont caviardé environ 60 pages de son livre et lui avaient demandé de ne pas citer Trump et d’autres lors de réunions ou de décrire leurs conversations.

Une grave injustice

Il a également allégué que les autorités lui avaient dit de ne pas utiliser certains noms et verbes lorsqu’il écrivait sur des événements historiques dans le livre. L’homme de 57 ans, qui a besoin de l’approbation du Pentagone pour passer outre ses accords de confidentialité, a écrit qu’accepter les expurgations serait « une grave injustice pour des moments importants de l’histoire que le peuple américain doit connaître et comprendre ».

Esper a déclaré qu’il avait engagé à contrecœur une action en justice contre son ancien département, car ses nombreuses suppressions restaient inexpliquées après avoir attendu six mois pour un processus de révision. « Je suis plus que déçu que l’administration actuelle porte atteinte à mes droits constitutionnels du premier amendement. Et c’est avec regret que le recours juridique est le seul moyen désormais disponible pour moi de raconter toute mon histoire au peuple américain », a-t-il déclaré.

Equilibrer la sécurité nationale avec le désir narratif d’un auteur

Le Pentagone a déclaré qu’il examinait le procès de l’ancien ministre sans donner aucun autre détail. « Comme pour tous ces examens, le ministère prend au sérieux son obligation d’équilibrer la sécurité nationale avec le désir narratif d’un auteur. Étant donné que cette affaire fait actuellement l’objet d’un litige, nous nous abstiendrons de commenter davantage », a déclaré le porte-parole du Pentagone, John Kirby, dans un communiqué.