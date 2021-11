La mémoire de Vincent Foly reste vive dans les esprits, ce qui se justifie à la lumière du combat, de l’engagement et de la passion de l’homme. Cette trilogie caractérielle de l’homme constitue l’âme de la Nouvelle Tribune. Le mérite de Vincent Foly est, justement, sa capacité à enseigner, à transmettre, et à aider l’autre. Très tôt, il a initié ses enfants et ses collaborateurs à ce qu’il savait faire le mieux : former et informer.

Depuis son entrée dans l’éternité, le 03 septembre dernier, le site » La Nouvelle Tribune » a continué le chemin avec la même détermination, la même joie d’informer, le même plaisir de communiquer. Ces jours-ci, au regard des nouvelles, j’imagine la consolation de toute l’équipe de la Nouvelle Tribune… Il est très douloureux de perdre un père, un mentor ou un Directeur de Publication comme Foly qui laisse un tel héritage, un héritage considérable. J’ai conscience que les enfants Foly et avec eux, les collaborateurs du DP Vincent Foly, pour avoir tous été préparés par lui-même, prennent ensemble la mesure des défis à relever.

La mort arrête une vie, mais jamais une mémoire. La mémoire est à la fois immatérielle et matérielle.

Vincent Foly, c’est la Nouvelle Tribune, c’est surtout une manière professionnelle et technique de faire le journalisme, c’est aussi une façon engagée de vivre son état de journaliste, c’est avant tout le service déterminé et sincère du prochain au sein de la société. Conserver cette mémoire ne revient-il pas à s’engager dans une vision programmatique ? Pérenniser cette mémoire n’est-elle pas une véritable entre-prise ?

Vincent Foly est unique ! Puisse sa mémoire continuer d’inspirer le sacrifice pour la liberté de presse au Bénin !

Arnaud Eric Aguénounon

Écrivain-Essayiste