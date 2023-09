Ce dimanche 3 septembre 2023 , cela fait 2 ans que le promoteur du journal La Nouvelle Tribune, Feu Vincent Foly s'est éteint. Durant toute sa vie, il s'est battu pour la liberté de presse mais aussi pour la cause des oubliés. Cela s'est reflété à travers ses actions et son engagement pour que toutes les voix sans distinction puissent s'exprimer dans son journal qu'il a fondé au début des années 2000 plus précisément en 2001. Malgré les hauts et les bas, il a persévéré avec une tenacité, une détermination, une conviction et une volonté farouche, surmontant les obstacles qui se dressaient sur son chemin.

Cela a été remarqué lors de la fermeture de son journal La Nouvelle Tribune le 23 mai 2018 par la Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication (HAAC). Il a engagé une longue bataille judiciaire qui s'est soldée par une victoire à son procès en appel. Le 04 Août 2021, il a été autorisé par la Haac à paraître de nouveau. C'est en pleins préparatifs de la reprise que Feu Vincent Foly a rejoint le Père Céleste laissant sa famille, ses amis, le monde des médias, des personnalités politiques et autres dans la tristesse.

Feu Vincent Foly n'a donc malheureusement pas pu participer activement à la relance de son journal qui a fait son grand retour dans les kiosques le 04 juillet 2022. De retour après 04 années d'absence, le journal La Nouvelle Tribune continue son chemin sur la ligne tracée par son fondateur Feu Vincent Foly. Ses œuvres sont désormais perpétuées par ses enfants et une équipe de journalistes expérimentés dévoués à leur mission. Ce que nous pouvons souhaiter, c'est que sa lumière ne s'éteigne jamais dans le cœur de chacun d'entre nous. Prions pour le repos de l'âme de feu Vincent Foly.