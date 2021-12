Quelques semaines après la validation de sa démission par le Pape François, le désormais ancien archevêque de Paris Mgr Michel Aupetit est monté au créneau pour dénoncer une cabale dont il serait victime. Par le canal d’une interview qu’il a accordée au quotidien francilien, le prélat est revenu sur les circonstances et les faits qui lui sont reprochés. On retient plus précisément de cette sortie médiatique de l’homme de Dieu qu’une action sera lancée dans les prochains jours en justice.

« C’était une personne qui, comme il arrive souvent quand on est prêtre ou médecin, s’attache parce qu’elle souffre de solitude. Elle m’écrivait tous les jours. J’ai répondu à un courrier et ma secrétaire a pu le lire, puisqu’on partageait la même boîte mail », a confié Mgr Michel Aupetit au quotidien français qui précise qu’il n’y a pas eu de liaison. Il indique également qu’il a, à un moment donné, aidé la personne avec laquelle il est soupçonné pour la soulager d’un mal de dos.

« Il n’y a pas eu de liaison. Une fois, cette personne a eu mal au dos. Je lui ai fait un massage pour la soulager. Je rappelle que je suis médecin », a poursuivi l’ancien archevêque de Paris tout en faisant remarquer qu’il ne s’agit nullement d’une relation amoureuse. Il déplore également le fait qu’il est de plus en plus difficile de mener une vie tranquille sans « qu’un paparazzi vous photographie ». « Je ne peux pas accepter que mon silence soit interprété comme un aveu de culpabilité », a-t-il indiqué pour annoncer la plainte que rédige son avocat.