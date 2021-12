En France, Brigitte Macron compte intenter un procès devant la justice à celles et ceux qui ont été à l’origine de la propagation de la fausse information relative à son changement de sexe présumé. L’annonce de cette information a été faite par l’avocat de la première dame de France. Selon les confidences faites par l’homme de droit à LCI, une plainte sera bel et bien déposée suite à la propagation de cette information qui se révèle être fausse.

La fausse information avait défrayé la chronique sur les réseaux sociaux et plus précisément sur le réseau social de l’oiseau bleu. Les publications indiquaient en effet que, la compagne d’Emmanuel Macron serait née homme et s’appellerait Jean-Michel Trogneux avant son changement de nom et de sexe. La rumeur tire sa source profonde d’une publication faite par une proche des milieux d’extrême-droite.

35.000 tweets sur le sujet

Selon le média français « Libération », l’interview de Natacha Rey, une femme connue pour sa proximité avec l’essayiste Alain Soral, Faits & Documents a véritablement lancé la rumeur sur la première dame française à la mi-décembre. Pendant plusieurs jours, le mot-dièse #JeanMichelTrogneux a été au centre des échanges sur le réseau social de l’oiseau bleu. Au total, près de 35. 000 tweets ont été recensés sur cette fausse information.