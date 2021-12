Le père Wenceslas Munyeshyaka, d’origine rwandaise, accusé de génocide, et exerçant sur la paroisse Saint-Martin de la Risle à Brionne, a été suspendu par son évêque. Dans un communiqué ce vendredi 3 décembre 2021, le diocèse d’Evreux a indiqué que le clerc ne pourra plus « exercer un ministère presbytéral, ni de conférer ou célébrer tout sacrement» après qu’il ait reconnu un fils biologique né en juillet 2010, « d’une liaison qu’il a entretenue à Gisors ».

Le père Wenceslas Munyeshyaka avait rejoint la France en 1994 après avoir quitté le diocèse de Kigali, au Rwanda. Il avait été accueilli dans le diocèse d’Evreux en 1996 en demande d’asile politique. Selon le communiqué du diocèse, le prêtre « a exercé le ministère presbytéral successivement dans la paroisse de Gaillard sur Seine, puis, à partir de 2001, dans celle de Gisors Vallée d’Epte et de Plateau d’Etrepagny ». Après avoir obtenu son statut de réfugié politique en juillet dernier, il a été nommé le 1er septembre par Mgr Christian Nourrichard, évêque d’Evreux, comme administrateur de la paroisse Saint-Martin de la Risle.

Accusé de complicité de génocide, puis blanchi

Plusieurs parties civiles l’avaient accusé de complicité du génocide qui a vu plus de 800 000 rwandais périr entre avril et juillet 1994. Etant vicaire à la paroisse Sainte-Famille à Kigali au cours de cette période sombre de l’histoire du Rwanda, son église avait servi de refuge aux Tutsis. Le prêtre a donc été accusé d’avoir livré aux miliciens Hutus, des Tutsis. Après plusieurs procédures judiciaires, qui ont duré près d’un quart de siècle et une détention provisoire, le clerc qui n’a jamais reconnu les faits qui lui ont été reprochés a été totalement acquitté en 2019.