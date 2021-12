Une étude rendue publique ce mercredi 8 décembre a révélé l’existence d’une planète géante. Selon les informations publiées sur cette planète baptisée «b Cen (AB)b», elle est de type super-Jupiter orbite un système d’étoiles très massif. Sa masse pourrait être évaluée à près de dix fois celle du soleil. Pour l’heure, le «b Cen (AB)b» est la seule planète à avoir une telle masse autour d’un système stellaire.

Selon l’astronome Markus Janson, de l’Université de Stockholm, principal auteur de l’étude parue dans Nature, et cité par l’Observatoire européen austral (ESO) ce type d’étoiles «forment un environnement considéré comme assez destructeur et dangereux, au point qu’on pensait très difficile que puisse s’y former de grandes planètes». A en croire d’autres précisions qui ont été apportées sur cette planète, la plus lumineuse de ses étoiles jumelles rayonne à une température de surface estimée à plus de 18.000 degrés Celsius, soit plus de trois fois celle du Soleil.

Les étoiles caractérisées par la chaleur

L’autre caractéristique de cette planète est que son cœur rocheux a accrété le gaz qui forme aujourd’hui l’atmosphère de la planète la plus massive du système solaire. «b Cen (AB)b» se démarque également par la chaleur. A en croire des confidences qui ont été faites par l’astronome du CNRS Gaël Chauvin, en poste à l’Unité mixte franco-chilienne d’astronomie, co-auteur de l’étude à l’Afp, les étoiles comme «b Cen sont tellement chaudes et brillantes que leur lumière souffle la matière autour d’elles et qu’il n’y en a pas assez pour former un cœur rocheux» à proximité.