Deux faux agents d’un réseau GSM ont été arrêtés et déposés ce lundi 27 décembre 2021 à la prison civile de Missérété par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET). Ils sont placés sous mandat de dépôt pour «escroquerie via un moyen de communication électronique».

De faux agents d’un réseau GSM déposés en prison ce lundi 27 décembre 2021. Leur cible,ce sont les points de vente du réseau téléphonique mobile. Souvent, ils se font passer pour des agents de la société GSM. Selon Frissons Radio, leur mode opératoire, c’est qu’ils inventent une opération de mis à jour des SIM de leurs victimes ou trouvent un prétexte de bonus à offrir par le réseau GSM.

Après avoir saisi les codes demandés par les escrocs, les marchands constatent tardivement que leur argent a disparu de leur compte. Ces escrocs ont vidé beaucoup de comptes avec cette technique. Arrêtés, les deux faux agents du réseau GSM ont été présentés au Procureur spécial de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), Mario Mètonou ce lundi 27 décembre 2021 et placés sous mandat de dépôt après avoir été auditionnés. Ils sont en détention provisoire à la prison civile de Missérété pour «escroquerie via un moyen de communication électronique». Leur procès est prévu pour le 25 janvier 2022.