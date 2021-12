Au Bénin, le ministère de l’enseignement secondaire a suspendu les contrats des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) signataires d’une motion de grève. Il leur reproche de violer les dispositions de l’article 12 du contrat de travail qu’ils ont librement signé. Seulement pour la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (Cstb), ces aspirants n’ont signé aucun contrat cette année.

« Depuis trois ans, le gouvernement ne veut même pas qu’il y ait négociation. N’en pouvant plus, ils ont déclenché le mouvement de grève et le gouvernement se permet de citer l’article 12 du contrat qui n’a même pas été signé par les aspirants. C’est un contrat de l’année dernière. On leur a demandé de confirmer pour ceux qui veulent continuer l’aventure mais on ne leur a pas fait signer un nouveau contrat. Il faut préciser que c’est un contrat de 9 mois qui a été signé. Si on les reprend, on doit leur faire signer un autre contrat de 9 mois avec les clauses bien clairs » a expliqué le Sg de la Cstb Naïni Kassa Mampo dans les colonnes du journal Le Matinal. Pour lui, cette grève est tout simplement, l’expression d’un ras-le bol. L’article 12 n’est pas applicable aux aspirants, a poursuivi le leader syndical, convaincu que ces AME sont plutôt couverts par l’article 67 du décret 2015.

Cet article prévoit le droit de grève pour tout contractuel de l’Etat. Ces « aspirants sont aussi des contractuels mais à durée déterminée. Considérés comme tels, ils sont régis par les textes de la République » croit savoir Naïni Kassa Mampo. Ils ne sont pas des stagiaires. Ce sont des contractuels de l’Etat en bonne et due forme, a martelé le Sg de la Cstb. Il rappelle par ailleurs que la grève n’est pas une désorganisation volontaire.

« Elle est un arrêt concerté de travail. C’est pour que les établissements fonctionnent bien que les aspirants ont lancé la grève. S’ils font grève, c’est pour être bien payés, être à quota horaire normal pour que le travail marche bien » estime le leader syndical convaincu que c’est le gouvernement « qui est doublement et triplement en faute ». Il demande donc à l’exécutif de trouver des solutions aux problèmes posés par les AME au lieu de « chercher à réprimer ». « Leur grève est légale et légitime » trouve le Sg de la Cstb.