Les mineures fréquentent souvent les maisons de tolérance. C’est le constat qui est fait dans le département du Couffo. Pour combattre ce fléau, le Préfet du département du Couffo, Christophe Mègbédji a interdit au moins de 18 ans de fréquenter les auberges, les hôtels, les bars et autres lieux similaires. C’est une décision prise entre autres pour réduire les grossesses en milieu scolaire et sur les lieux d’apprentissage. Des policiers et d’autres agents sont postés au niveau de ses endroits pour contrôler les identités et l’âge des personnes suspectes fréquentant ses établissements.

Interrogé par Frissons Radio ce mardi 14 décembre 2021, le préfet du département du Couffo, Christophe Mègbédji a déclaré qu’il veut avoir «zéro grossesse en milieu scolaire et qu’il n’y ait plus de filles en apprentissage qui tombent enceinte». Pour lui, le projet «zéro grossesse en milieu scolaire et d’apprentissage» lui tient beaucoup à cœur. Il a affirmé que la raison pour laquelle il a interdit aux mineures de fréquenter les lieux de tolérance, c’est parce que «c’est en ces milieux que tout se passe». C’est pour cela, qu’il ne veut plus voir ces mineures dans ces lieux. «Dans ces milieux nous avons les observateurs, les policiers républicains, des artisans, les membres APE. C’est plusieurs équipes qui sont sur le terrain et qui surveillent» a-t-il fait savoir. Il a martelé que les personnes qui vont enfreindre à la décision seront interpellées et présentées au Procureur de la République. Il a précisé que «les propriétaires de ces lieux ne sont plus autorisés à accueillir ces mineures». «Vous avez quitté Parakou, vous avez pris par le Couffo pour vous rendre à Cotonou, vous êtes surpris par la nuit. Vous ne voulez pas rouler nuitamment alors vous sollicitez quand même une chambre et là vous êtes avec une fille. Vous devez établir le lien de parenté c’est-à-dire que vous devez avoir sur vous la carte d’identité scolaire de l’enfant. Vous devez avoir son acte de naissance. Vous devez avoir votre propre pièce d’identité vous-même et on doit vérifier» a-t-il ajouté. Le préfet du département du Couffo a insisté que la lutte sera permanente tant que ce fléau va durer.