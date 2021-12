Le Secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement du Bénin, Wilfried Léandre Houngbédji a annoncé, dans un entretien sur Radio Bénin ce dimanche 19 décembre 2021, que le stade de Charles de Gaulle de Porto-Novo et celui de Parakou seront reconstruits et mis aux normes internationales.

« On avait dit une vingtaine de stades pour compléter les 22 mais en voyant les perspectives aussi avec la possibilité de faire abriter à notre pays de grandes compétitions internationales avec des stades totalement aux normes non seulement CAF mais Fifa, nous allons refaire totalement le stade Charles de Gaulle à Porto-Novo pour être mis définitivement aux normes» a déclaré le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji. Il a fait savoir que ce n’est pas uniquement le stade de Charles de Gaulle de Porto-Novo qui sera reconstruit et mis aux normes internationales. Il y a également celui de Parakou. «Nous allons aussi faire un grand stade à Parakou aux normes internationales» a –t-il déclaré et a ajouté ensuite : «On va avoir deux grands stades». En plus de ces deux stades qui seront reconstruits et mis aux normes internationales, Wilfried Léandre Houngbédji a affirmé qu’il aura «des stades dans les chefs-lieux de département qui n’en ont pas encore eu pour accéder aux vœux de nos populations».