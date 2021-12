Les véhicules électriques et hybrides importés au Bénin sont désormais exonérés des droits de douane et de la TVA à partir du 1er janvier 2022. Cela a été inscrit dans la loi de Finances, gestion 2022 votée le 09 décembre 2021 par l’Assemblée nationale du Bénin. Le président de la Commission des Finances de l’Assemblée nationale, Gérard Gbénonchi, reçu ce lundi 27 décembre 2021 par Frissons Radio, a apporté plus d’explications sur ce qui va changer désormais et les motifs qui sont derrière cette initiative.

« Le gouvernement est en train de tout faire pour que l’action publique cadre avec les objectifs du développement durable donc la protection de l’environnement » a déclaré ce lundi 27 décembre 2021 le président de la Commission des Finances de l’Assemblée nationale, Gérard Gbénonchi, sur Frissons Radio. Selon ses explications, c’est que «quand vous importez, vous n’allez pas payer les droits de douane, vous n’allez pas payer la Taxe sur la Valeur Ajoutée mais vous payez seulement le prélèvement communautaire de solidarité et puis la taxe de statistique qui sont à 1% , 0,5% et 1% donc pas grande chose ». «Donc pratiquement, c’est pour permettre que ces véhicules reviennent moins chers pour que les gens optent pour leur utilisation afin qu’on contribue donc à la préservation de l’environnement en utilisant les voitures moins polluantes » a-t-il fait savoir.

Il faut signaler qu’après l’adoption par le parlement de la loi 2021-16 du 09 décembre 2021 portant loi de Finances pour la gestion 2022, le jeudi 23 décembre 2021, le Président de la République Patrice Talon a promulgué ladite loi. Elle s’équilibre en ressources et en charges à la somme de 2541,203 milliards francs CFA.