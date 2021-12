C’est un secret qui n’en est plus un au Bénin. Reckya Madougou, l’opposante béninoise condamnée à 20 ans de prison par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) pour financement de terrorisme, ne fera pas appel de cette décision de justice. L’un de ses avocats Me Renaud Agbodjo qui intervenait sur TV5 Afrique, il y a quelques heures, a laissé entendre qu’un appel « ne servirait à rien » parce que sa cliente a été condamnée sans preuves.

« L’appel sera connu par la même juridiction qui n’a aucun caractère d’indépendance »

« Parce qu’on leur a demandé de le faire, ils l’ont fait et évidemment à partir du moment où la voie de recours dont l’appel sera connu par la même juridiction qui n’a aucun caractère d’indépendance, cela ne servirait à rien » a martelé l’avocat. A l’en croire, sa cliente ne veut pas que sa famille et ses amis se mettent à espérer si elle fait appel, alors qu’il n’y a aucune chance d’avoir gain de cause. « Madame Madougou a décidé de ne pas donner de faux espoirs aussi bien à sa famille qu’à ses amis, en choisissant de ne pas faire appel » a déclaré Me Renaud Agbodjo.

TV5 Afrique informe que les conseils de l’ancienne ministre de la justice envisagent de faire appel à la Cour africaine des droits de l’homme et des Peuples (Cadhp). Une juridiction connue des béninois pour avoir rendu des arrêts qui n’ont pas été respectés par le gouvernement béninois. En 2020, l’exécutif a même retiré sa déclaration au protocole instituant la Cadhp.