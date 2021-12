Le jeudi 23 décembre dernier, Moïse Kérékou annonçait sa démission du parti « Les Démocrates ». Ce qui lui a valu des critiques. D’aucuns ont affirmé qu’il avait trahi son ancien parti et Joël Aïvo dont il a été le colistier pour la présidentielle d’avril dernier, même si leur dossier a été rejeté par la Céna faute de parrainages. Pour l’ex-opposant Bertin Koovi, Moïse Kérékou n’a trahi personne. Il rappelle que l’intéressé a bien été suspendu par « Les Démocrates », un parti « mort-né », de son point de vue. L’homme politique pense donc, que le fils du Général Mathieu Kérékou a juste pris son destin en main, parce qu’il ne pouvait pas rester à attendre que Les Démocrates le réhabilitent.

« C’est tout sauf un parti démocrate »

Il accuse même le parti de Boni Yayi de s’être intéressé à Moïse Kérékou à cause de son patronyme. « Les Démocrates ont démarché Moïse Kérékou parce qu’il leur fallait avoir une légitimité à travers le nom Kérékou » a déclaré Bertin Koovi qui a par ailleurs critiqué le choix du duo candidat du parti à la dernière élection présidentielle. « Les Démocrates ont tout fait pour démontrer que c’est tout sauf un parti démocrate. Ils se sont révélés être un parti ploutocrate. C’est l’argent qui détermine le positionnement pour aller aux élections présidentielles » croit savoir le nouveau soutien de Patrice Talon.

En ce qui concerne Joël Aïvo, il maintient aussi que Moïse Kérékou ne l’a pas trahi. « Moïse Kérékou, quand son nom était associé à Aïvo , il savait bien que cette aventure-là était perdue » estime Bertin Koovi. Il dira même que l’ex-ambassadeur a été choisi par défaut pour être le colistier de Joël Aïvo .

« L’urgence du dépôt des candidatures a fait que le choix a été porté sur Moïse Kérékou«

Dans une même journée « (Valentin) Aditi Houdé nous a fait découvrir trois colistiers pour Aïvo. Un vers 10 h, un autre vers 15 heures, et Kérékou le soir, pour finalement aller déposer les dossiers de candidatures. Le 1er et le 2è n’avaient pas un dossier déjà prêt et l’urgence du dépôt des candidatures a fait que le choix a été porté sur Moïse Kérékou qui a été colistier par défaut » a déclaré Bertin Koovi. Il n’est donc pas question de trahison selon lui. Kérékou a plutôt rendu service au constitutionnaliste parce qu’il lui a « permis d’avoir un dossier au moins, et d’être candidat, même s’il a été recalé ».