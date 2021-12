A l’Assemblée nationale, le député Adam Bagoudou nommé récemment ambassadeur du Bénin près l’Arabie Saoudite a déposé sa démission lors de la plénière d’ hier jeudi 16 décembre 2021. Il sera prochainement remplacé par son suppléant. C’est une coutume pour les députés de démissionner après leur nomination à d’autres postes de responsabilité.

Comme André Okounlola l’avait fait

Son collègue André Okounlola avait aussi posé le même acte après son nomination au poste d’ambassadeur du Bénin près la fédération de Russie. Le mercredi 1er décembre dernier, l’ex-député qui a depuis rejoint Moscou, a présenté ses lettres de créances au Président russe Vladimir Poutine lors d’une cérémonie protocolaire qui s’est tenue au Kremlin.

Il faut dire qu’au cours de la même plénière d’hier jeudi à l’Assemblée nationale du Bénin, les députés Thomas Yombo et Nassirou Arifari Bako ont été désignés pour siéger au parlement panafricain et au parlement de la Cedeao. Ils remplacent leurs collègues Jacques Yempabou et Nazaire Sado.