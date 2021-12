La semaine écoulée deux opposants en l’occurrence Joël Aïvo et Reckya Madougou ont été condamnés à 10 et 20 ans de prison. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme était donc en vedette puisque c’est elle qui a infligé ces lourdes peines au constitutionnaliste et à l’ex-ministre de la justice. Le premier a été reconnu coupable de complot contre l’autorité de l’Etat et blanchiment de capitaux. La seconde, de complicité d’actes de terrorisme et financement du terrorisme.

Après le procès des voix s’élèvent pour demander la clémence du chef de l’Etat Patrice Talon. Paul Hounkpè, le Secrétaire exécutif national du parti FCBE, a proposé au président de la République d’user de « prérogatives constitutionnelles » pour que les deux opposants recouvrent la liberté. « Les procès à la Criet suivis de la condamnation des compatriotes Aïvo et Madougou retiennent également notre attention. Face à ça nous souhaitons du courage à nos camarades et invitons les uns et les autres au calme « a déclaré le chef de file de l’opposition lors du congrès de son parti le samedi 11 décembre dernier à Dassa-Zoumè.

« Des camarades dont les compétences sont nécessaires pour la construction du pays »

Il va ensuite proposer » au Chef de l’Etat d’user de ses prérogatives constitutionnelles afin que ces camarades dont les compétences sont nécessaires pour la construction du pays retrouvent leur liberté » . Inutile de rappeler que Paul Hounkpè et les cadres des FCBE ont eu à frayer avec les caciques du parti « Les Démocrates » comme Eugène Azatassou et Boni Yayi. Toutes ces figures de l’opposition étaient dans le parti FCBE avant que la crise ne s’éclate.