Le conseil des ministres a eu lieu ce mercredi 22 décembre 2021. Le gouvernement du Bénin a décidé de recruter du personnel au sein de l’armée béninoise et de la police pour le compte de l’ année 2022. 2000 élèves agents de policiers et 1500 personnels des forces armées béninoises soit 3500 personnes seront recrutés par le gouvernement du Bénin au titre de l’année 2022 .

Le recrutement de ces 2000 policiers et 1500 militaires a été annoncé dans le conseil des ministres de ce mercredi 22 décembre 2021. « Recrutements puis formation de 2000 élèves agents de police, de 1500 personnels des Forces armées béninoises, et acquisition de paquetages et autres équipements au profit des recrues, au titre de l’année 2022 » peut-on lire dans les grandes décisions du conseil des ministres au niveau de la partie « communication». Cette décision de recruter des militaires et des policiers montrent clairement que l’Etat béninois est décidé à étoffer le corps des hommes en treillis, mais également à garantir la sécurité des Béninois à une période sensible où des menaces terroristes planent comme une épée de Damoclès sur le Bénin.

