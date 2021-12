Le ministre des enseignements maternel et primaire Salimane Karimou ne veut plus entendre parler de Travaux dirigés (TD) payants dans les classes du primaire et les sections de la maternelle. C’est ce qu’il a explicitement fait comprendre dans une note de service en date du 08 décembre dernier.

« Il m’est revenu que dans bon nombre d’écoles primaires et dans certaines écoles maternelles, l’organisation des travaux dirigés à titre payant est érigée anormalement en une tradition. De la sorte, c’est curieusement l’enseignant(e) titulaire d’une classe ou section donnée qui organise encore les soi-disant travaux dirigés et fait habilement obligation à tous ses apprenants d’y prendre part contre le paiement d’un montant fixé au gré de ses fantaisies » indique le ministre Karimou dans sa note. Pour lui, cette pratique est l’expression d’une marchandisation de l’éducation.

Ce n’est plus « tolérable » sous un « quelconque prétexte »

Ce qui est « fort répréhensible au regard de la vision du gouvernement de rendre gratuite l’éducation pour tous ». L’autorité décide donc d’interdire ces TD « prétendument organisés en vue de la remise à niveau des apprenant (e) s ». Ce n’est plus « tolérable » sous un « quelconque prétexte » a clairement fait savoir le ministre des enseignements maternel et primaire. Il demande aux directeurs départementaux, aux chefs des régions pédagogiques en association avec les conseillers pédagogiques des zones, de veiller à l’application rigoureuse de l’interdiction des TD dans les écoles et crèches.