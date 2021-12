Le Chef du service administratif et financier de la Direction Départementale du Cadre de vie et du Développement Durable Ouémé-Plateau a été épinglé dans un rapport réalisé par le service de l’Inspection générale du ministère du Cadre de vie et du Développement Durable pour la période de janvier à juin 2021. L’information a été dévoilée à travers le compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi 22 décembre 2021.

Un fonctionnaire du ministère du Cadre de vie et du Développement Durable a, entre la période de janvier à juin 2021, dépensé plus de 2 millions francs CFA de tickets –valeurs. C’est ce qui ressort des rapports d’audit réalisés dans les ministères au Bénin dont celui du ministère du Cadre de vie et du développement durable. Selon le compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi 22 décembre 2021, le rapport d’audit dudit ministère a constaté des irrégularités dans «l’utilisation des tickets-valeurs à des fins autres que celles des services, cas du chef service administratif et financier de la Direction départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable Ouémé-Plateau , qui a dépensé 2.200.000 FCFA de tickets-valeurs à des fins personnelles».

Le compte rendu du conseil des ministres révèle qu’il s’agit de 197 rapports produits par 14 ministères qui ont été reçus à la présidence du Bénin. Dans ces rapports, des irrégularités ont été aussi constatées dans les autres ministères, mais le compte rendu ne précise pas les différents ministères. «Les ministres sont instruits, chacun en ce qui le concerne, de faire mettre en débet par le ministre de l’Economie et des Finances, les personnes qui en sont responsables, sans préjudice des sanctions disciplinaires et/ou poursuites judiciaires auxquelles les intéressés s’exposent » indique le compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi 22 décembre 2021.