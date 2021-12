Un homme soupçonné d’adultère a été battu presqu’à mort par une foule mobilisée par le fils de la veuve avec qui il entretenait une relation extraconjugale. Marié, il est reproché à cet homme d’avoir des relations extraconjugales avec une veuve de sa localité. La scène s’est passée à Doutou dans la commune de Houéyogbé et plus précisément dans le département du Mono.

Pour soupçon d’adultère, un homme a été sauvagement battu par les proches du défunt mari à Doutou dans la commune de Houéyogbé. Cet homme a eu la vie sauve grâce à l’aide d’un voisin. Sa maison a été saccagée et brûlée dans la foulée dans la nuit du mercredi 08 décembre 2021. D’après Frissons Radio, la victime est soupçonnée d’avoir des relations extraconjugales avec une femme alors qu’elle était encore sous le toit de son mari défunt.

Surpris par le fils de la dame après le décès de son père, celui-ci a supposé que si son père est décédé, la cause est due aux relations extraconjugales que sa mère entretenait avec cet homme. Pour mettre en pratique son plan et venger le décès de son géniteur, le fils du père défunt s’est fait aider d’autres jeunes et une foule surexcitée pour organiser le lynchage du petit ami de sa mère.