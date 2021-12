Les Smartphones BlackBerry OS cesseront de fonctionner à partir du 4 janvier prochain. L’annonce a été faite par la société à l’origine canadienne et qui est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions sans fil pour le marché de la communication mobile. Selon les explications qui ont été apportées sur cette décision, la structure ne sera plus à même de prendre en charge les services associés à BlackBerry OS jusqu’à la dernière version de 7.1.

La version BlackBerry 10 n’est pas épargnée. En terme plus claire, l’annonce de la marque implique qu’il ne sera plus possible à même de prendre en charge de façon « fiable » les appels téléphoniques, les appels d’urgence ainsi que les SMS. Plusieurs applications spécifiques aux Smartphones BlackBerry vont également perdre leurs fonctionnalités. Il s’agit par exemple de BlackBerry Link, BlackBerry Desktop Manager, BlackBerry World, BlackBerry Protect, BlackBerry Messenger et BlackBerry Blend.

Les BlackBerry sous Android fonctionneront toujours

A l’endroit des utilisateurs de ses appareils, BlackBerry fait savoir que des procédures seront mises sur pied pour les soutenir dans la migration de données. Rappelons que pendant plusieurs années, les Smartphones BlackBerry avaient fait la pluie et le beau temps. C’était en effet avant l’arrivée des iPhone en 2007. Notons tout de même que les Smartphones BlackBerry dotés d’Android vont continuer à fonctionner normalement.