Alors que les camerounais continuaient à pleurer à la disparition l’artiste Nkodo Si-Tony, décédé mardi dernier, ils ont encore eu le cœur meurtri avec la mort, jeudi, d’un autre artiste. L’artiste camerounais Fhish est décédé jeudi 23 décembre dans un accident mortel avec son manager Feka Parchibelle et un autre ami. Selon des sources proches, ils se rendaient à un spectacle à Buea, capitale de la région du sud-ouest du Cameroun, où il était censé se produire.

« Cette disparition est tragique puisqu’elle survient un mois jour pour jour (23 novembre 2021) que l’artiste remportait une voiture neuve et la somme de 12 millions de FCFA à la suite d’une compétition artistique organisée par la télé-réalité BIGGY237. […] Avant cet accident mortel, Fhish avait d’abord eu un premier accident avec ce véhicule et avait survécu. Malheureusement, cette fois a été dramatique pour lui et pour son manager », a écrit le chroniqueur Landry Ndenmeko Bankoue, annonçant la mauvaise nouvelle.

Il s’est frayé son chemin pendant longtemps dans l’anonymat

Selon des informations en ligne, l’artiste a percuté un camion. En effet, un camion aurait mal garé au milieu de la route. Cependant, aucun signal n’a été mis en place pour indiquer qu’il y avait un camion endommagé au milieu de la route. Comme il faisait nuit et que les lieux étaient sombres, il est entré dans le camion et a déformé sa voiture entraînant la mort de tous ceux qui étaient à bord. « Fhish est un artiste qui s’est frayé son chemin pendant longtemps dans l’anonymat avant d’être révélé au grand public à travers son titre à succès « NJOH » chanté en featuring avec Longuè Longuè. Il travaillait ces derniers temps sur d’autres projets artistiques », a indiqué le chroniqueur.