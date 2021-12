A quelques jours du démarrage de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) Cameroun 2022, la Confédération africaine de football (Caf) vient de dévoiler la liste des membres de la délégation officielle dont quatre (04) Béninois y figurent.

Ils seront au total 219 officiels qui vont composer la délégation officielle de la Confédération africaine de football (Caf). Dans cette délégation, il y a quatre (04) délégués qui sont venus du Bénin. Il s’agit du Président de la Fédération béninoise de football (Fbf) Mathurin de Chacus en tant que membre du Comité exécutif, le journaliste Félix Pépéripé Sohoundé, l’arbitre Rosalie Ndah Tempa et Hervé Dassoundo, le nouveau directeur marketing de la CAF. Aucun Béninois ne figure dans les commissions techniques de la Caf. Le Bénin est moins représenté dans cette délégation de l’instance faîtière du football africain de plus de 200 officiels.

Il faut signaler que la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de football qui aura lieu au Cameroun du 09 janvier au 06 février 2022 est à sa 33ᵉ édition. Six groupes sont constitués lors du tirage au sort du 17 août 2021. Le Cameroun, le Burkina Faso, l’Ethiopie et le Cap-Vert composent le groupe A . Par contre dans le groupe B, on retrouve le Sénégal, le Zimbabwe, la Guinée et le Malawi. Sont logés dans le groupe C, le Maroc, le Ghana, les Comores et le Gabon. Le Nigeria de son côté évoluera dans le groupe D avec l’Egypte, le Soudan et la Guinée-Bissau. L’Algérie défiera dans le groupe E la Sierra-Leone, la Guinée Equatoriale et la Côte d’Ivoire. Au niveau du groupe F, on a la Tunisie, le Mali, la Mauritanie et la Gambie. Le match opposera le 09 janvier 2022, les Lions Indomptables du Cameroun aux Etalons du Burkina Faso.