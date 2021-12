La Fédération Internationale de Football associations (Fifa) a dévoilé ce jeudi 23 décembre 2021 le classement Fifa Coca- Cola du mois de décembre. Dans ce nouveau classement, le Bénin est toujours à la 83ème place et 17ème au plan africain. Ce statu quo du Bénin pourrait être dû certainement à l’absence des sélections nationales béninoises dans les compétitions sur les plans continental et mondial.

Sur le plan continental, le Sénégal est toujours premier et 20ème au plan mondial. Le Maroc garde sa deuxième place et est à la 28èm place au plan mondial. L’Algérie est 3ème sur le continent et occupe la 29ème place sur le plan mondial. La Tunisie est 4ème en Afrique et 30ème au niveau mondial. Le Nigéria de son côté complète au 5ème rang africain et 36ème au plan mondial. La Cameroun, organisateur de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can), est 7ème et 50ème su le plan mondial. Le Ghana est 8ème et 52ème sur le plan mondial et la Côte d’Ivoire est 10ème et 56ème sur le plan mondial.

Sur le plan mondial, la Belgique occupe toujours la première place. Elle est suivie respectivement du Brésil (2ème ) , de la France (3ème ), de l’ Angleterre ( 4ème ), de l’Argentine ( 5ème ) et de l’ Italie (6ème ).