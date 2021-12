Le procès de Reckya Madougou et de ses coaccusés a livré son verdict au Bénin. L’opposante est condamnée à 20 ans de prison. Une sentence qui ne surprend par Me Robert Dossou l’un de ses avocats. « A partir de la sentence Aïvo, nous on s’attendait à ce que Reckya Madougou et son groupe écopent de 15 ans ou 20 ans parce que nous avons déjà vécu comment ça (marche). Mais c’est triste pour notre justice parce que je maintiens qu’il n’y a pas de preuves » a déclaré l’ex-président de la Cour constitutionnelle à l’issue du procès.

On plaide mais on n’est pas entendu

Il va ensuite regretter que ses collègues et lui ne soient pas entendus quand ils plaident. Quant au coup de théâtre de la matinée, en l’occurrence, la sortie de l’avocat français Antoine Vey de la salle d’audience après avoir demandé la nullité de la procédure, Me Dossou dit comprendre son collègue.

« J’ai dit que je le comprends. Je n’ai pas désapprouvé Antoine Vey » a-t-il déclaré. Ce n’est pas le cas, d’une autre avocate de la défense qui a estimé que les conseils ne peuvent pas laisser leur cliente « toute seule ». Elle se dit assez déçue par l’acte posé par l’avocat français.