Me Adrien Houngbédji reste et demeure le président du Parti du Renouveau Démocratique. Il a été réélu hier dimanche 19 décembre lors du congrès de la formation politique qui s’est tenu à Porto-Novo. Visiblement, il n’y avait personne pour remplacer ce dinosaure de la politique béninoise d’autant plus qu’il a lui-même demandé aux militants et militantes de le laisser aller se reposer. Mais ceux-ci n’ont pas du tout approuvé ses propos parce qu’il reste toujours l’homme de la situation de leur point de vue.

« Aurais-je la force de tenir le gouvernail?«

« Il est temps que je me retire pour un repos auquel j’aspire du plus profond de mon être. Mais ce congrès n’est qu’un moment, une escale. Le bateau devra reprendre le large ; bientôt ; très bientôt. Pour affronter le mauvais temps ; entendre les chants des sirènes, côtoyer les récifs ; et pour survivre. Serais-je bien inspiré de rester à quai et de le regarder partir ? Et si je montais de nouveau à bord, aurais-je encore la force de tenir le gouvernail? Chers camarades, Chers amis,Je n’ai pas de réponses à ces questionnements, il vous appartient d’en décider » a déclaré Me Adrien Houngbédji dans son discours. Les militants ont bien évidemment décidé et ce sera toujours lui le président des Tchoco Tchoco.

Inutile de rappeler que le PRD n’a connu qu’un seul président depuis sa création il y a plus de 30 ans. C’est à dire Me Adrien Houngbédji. Il est donc reconduit pour un nouveau mandat de 5 ans. La priorité de la formation politique est de siéger à nouveau au parlement. Me Adrien Houngbédji l’a répété plusieurs fois dans le discours prononcé lors du Congrès. Il veut une « remontada » en 2023.