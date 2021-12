La ville de Xi’an, dans le nord de la Chine, a ordonné mercredi aux 13 millions d’habitants de rester chez eux dans le cadre d’un confinement strict, tout en resserrant considérablement les contrôles de voyage pour lutter contre une épidémie croissante de Covid-19. Alors que Pékin se prépare à accueillir les Jeux olympiques d’hiver de 2022 en février, la Chine est en état d’alerte maximale alors qu’elle lutte contre les épidémies locales dans plusieurs villes. Xi’an a signalé mercredi 52 nouveaux cas de coronavirus, portant le total à 143 depuis le 9 décembre.

À partir de jeudi minuit, tous les ménages ne peuvent « envoyer un membre du ménage à l’extérieur qu’une fois tous les deux jours pour acheter des produits de première nécessité », et tous les autres doivent rester à l’intérieur, sauf en cas d’urgence, a déclaré le gouvernement de la ville dans un communiqué publié sur son compte officiel Weibo. Les résidents « ne devraient pas quitter la ville sauf si cela est nécessaire », a déclaré le gouvernement, ajoutant que ceux qui souhaitent partir devraient fournir la preuve de « circonstances spéciales » et demander une approbation.

Fermeture des entreprises non essentielles

Les commandes sont arrivées un jour après que la ville a commencé à tester l’ensemble de ses 13 millions d’habitants. Les gares routières de longue distance ont été fermées et les autorités ont mis en place des points de contrôle des maladies sur les autoroutes sortant de Xi’an, selon des avis du gouvernement. Plus de 85 % des vols à destination et en provenance du principal aéroport de la ville ont été bloqués, selon le système de suivi des vols VariFlight. Toutes les entreprises « non essentielles » et les installations publiques à l’exception des supermarchés, des dépanneurs et des établissements médicaux ont reçu l’ordre de fermer.

La Chine où le coronavirus a été détecté pour la première fois a ralenti le nombre de nouveaux cas depuis le milieu de l’année dernière grâce à une stratégie ‘’zéro Covid’’ impliquant des restrictions strictes aux frontières, des verrouillages ciblés et de longues quarantaines. Même un seul cas peut conduire à l’imposition rapide de restrictions. La ville méridionale de Dongxing a ordonné mardi à ses 200 000 habitants de s’isoler chez eux après la détection d’une infection.