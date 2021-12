Une triste nouvelle. Marcus Lamb, un télévangéliste américain, fondateur d’une chaine audiovisuelle chrétienne qui a une audience de 2 milliards de personnes sur notre planète est décédé après avoir contracté le coronavirus. La nouvelle est tombé dans la nuit d’hier mardi 30 Novembre 2021 et confirmé par le Washington Post. Le télévangéliste Marcus Lamb est connu pour ses positions contre la vaccination indiquent des sources généralement bien introduites. Après l’annonce de son décès, son épouse Joni Lamb a confié avoir été aussi infecté par le Covid-19.

« Nous essayions de traiter le covid et la pneumonie avec les différents protocoles que nous utilisons, y compris ceux dont nous parlons sur Daystar. Nous les avons utilisés – je les ai moi-même utilisés et j’avais traversé le covid« , a affirmé Joni. De son côté, le réseau dont M Lamb est le fondateur a partagé le message de la famille du défunt en ces moments difficiles. « La famille demande en ce moment que sa vie privée soit respectée alors qu’elle pleure cette perte difficile, et elle souhaite exprimer son profond amour et sa gratitude pour tous ceux qui ont prié pendant la bataille pour la santé de Marcus« , peut on lire dans le communiqué de Daystar.

Depuis le début de la pandémie, le nombre de morts dus au coronavirus ne cessent de croître de jour en jour. Plusieurs personnalités ont malheureusement perdu la vie après avoir contracté le nouveau coronavirus dans le monde. Selon des statistiques que nous avons consulté, plus de cinq millions de personnes dans le monde ont poussé leur dernier souffle après avoir été infecté par le coronavirus et ont lutté pour vivre mais hélas.