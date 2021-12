L’archevêque de Paris, Mgr Aupetit avait adressé une lettre de démission au pape François, après l’éclatement d’un rapport sur une relation qu’il a eu avec une femme. Le prélat de 70 ans, qui est lié par la règle du célibat de l’Église, a nié toute relation intime avec la femme anonyme, bien qu’il ait reconnu que son comportement pouvait avoir été ambigu. Le souverain pontife avait accepté la semaine dernière la démission de l’archevêque comme nous l’avions rapporté.

S’adressant à des journalistes dans son avion revenant à Rome d’un voyage à Chypre et en Grèce, le chef de l’Eglise catholique romaine a déclaré que les péchés de la chair étaient certainement des péchés mais pas aussi grave que des péchés tels que la haine et l’orgueil, tout en affirmant que l’évêque français a été victime d’une « injustice ». « Je me demande : mais qu’est-ce qu’a fait Aupetit de si grave qu’il a dû donner sa démission. Qu’a-t-il fait ? », s’est interrogé le Pape lorsqu’il a été interrogé sur le cas de l’archevêque.

Une faute contre le 6e commandement

Bien que l’évêque de Rome ait reconnu le péché de Mgr Aupetit, il a estimé qu’il « a été condamné » par « l’opinion publique », « la rumeur ». « Parce qu’il y a eu un manquement de sa part, une faute contre le 6e commandement, pas de façon totale, mais des petites caresses, des massages qu’il faisait à sa secrétaire. C’est ça l’accusation. C’est un péché », a reconnu le pape. Mais pour lui, les péchés les plus graves sont la haine et l’orgueil.

Notre Église n’est pas habituée à avoir un évêque pécheur

Selon le pape argentin, Aupetit est autant pécheur que lui et saint Pierre l’apôtre, « l’évêque sur lequel Jésus-Christ a fondé l’Église ». « On voit que notre Église n’est pas habituée à avoir un évêque pécheur, nous faisons semblant de dire ‘’mon évêque est un saint’’. Nous sommes tous pécheurs », a regretté le Pape. Jorge Bergoglio, de son vrai nom, a dénoncé « un commérage » dans le cas de l’évêque, qui détruit sa personnalité. « L’homme dont on a détruit publiquement la réputation de cette façon ne peut pas gouverner. Et cela, c’est une injustice. C’est pourquoi j’ai accepté la démission d’Aupetit » a déclaré le pontife.