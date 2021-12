Niamey et Porto-Novo n’ont pas la même appréhension de cette situation qui s’est créée après l’attaque djihadiste de Porga au Bénin. En effet, des centaines de pêcheurs nigériens qui exerçaient leurs activités à Kualou, une localité du Bénin située à la frontière avec le Burkina Faso, ont rejoint leur pays. Du côté des autorités nigériennes, on estime que ces pêcheurs et leurs familles ont été contraints de quitter cette localité.

Ils ont fui par peur des terroristes

L’armée béninoise mènerait des opérations dans cette zone située à la frontière avec le Burkina Faso après l’attaque de Porga. Au Bénin, on n’est clairement pas sur la même longueur d’onde que les autorités nigériennes. Pierre Yani Wandja, qui est le chef du village de Porga estime que les pêcheurs nigériens ont choisi eux-mêmes de mettre les voiles parce qu’ils craignaient les terroristes et les « balles perdues ».

C’est du moins ce qu’il a confié à RFI. Un officiel béninois a aussi clairement fait savoir à la même source, que personne n’avait été chassé. « Nous n’avons chassé personne » a t-il déclaré. Les pécheurs nigériens et leurs familles auraient regagné leur pays sans bagages.