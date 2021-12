L’ancien président américain Donald Trump a bien l’intention de ne pas laisser qu’une enquête le visant ait lieu. En effet, le milliardaire républicain a décidé, ce lundi 20 décembre 2021, de porter plainte contre Letitia James, procureure démocrate de l’Etat de New York. Cela, afin d’essayer de bloquer une enquête concernant une éventuelle fraude fiscale commise par son groupe familial, la Trump Organization.

Éric Trump avait été entendu en octobre 2020

Selon les documents judiciaires, Letitia James ne respecte pas les droits constitutionnels de Donald Trump. Ainsi, la plainte déposée par ce dernier fait également savoir que la mission de la procureure : « est animée uniquement par une hostilité politique et une volonté de harceler, d’intimider et de se venger envers un simple citoyen qu’elle voit comme un opposant politique ». Notons que ce n’est pas la première fois que la procureure veut enquêter sur l’organisation de l’ex-locataire de la Maison Blanche. C’est dans le cadre de cette affaire, qu’Éric Trump, un des fils de l’ancien chef de l’Etat avait été entendu en octobre 2020 par les agents de la procureure de New York. D’après le quotidien américain, Washington Post, Letitia James avait aussi convoqué Donald Trump, au début de ce mois de décembre 2021, afin qu’il vienne témoigner le 07 janvier 2022, à son bureau.

Depuis 2019, Letitia James suspectait la Trump Organization d’avoir fait de fausses déclarations d’impôts. Dans les faits, cette dernière était suspectée de sous-estimer la valeur de ses biens dans le but de déclarer moins d’impôts à l’administration fiscale américaine. La valeur de ces mêmes biens aurait été surestimée, alors que la Trump Organization demandait des prêts bancaires.