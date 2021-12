Le richissime homme d’affaires américain Elon Musk ne passerait pas ses journées dans le mobile home de 50.000 dollars comme il l’a annoncé il y a quelques mois. Selon une publication qui a été faite par le Wall Street Journal, le patron de Tesla et de Space X passerait le clair de son temps dans un luxueux manoir appartenant à son ami Ken Howery, le milliardaire et co-fondateur de PayPal.

Un manoir de 12 millions de dollars

La demeure qui est située au bord de l’eau dans l’état du Texas, a une valeur estimée à 12 million de dollars et a également la réputation d’être la plus chère de l’état du Texas. Le journal américain fait notamment remarquer que l’homme d’affaire séjourne très discrètement dans la demeure depuis quelques mois. Le WSJ rapporte également que selon Ken Howery le patron de Tesla n’est dans le manoir que de façon très ponctuelle. Aussi, le manoir n’est-il pas vacant.

« L’homme le plus riche du monde n’a aucune maison »

Le propriétaire est souvent absent et poursuit depuis la fin de sa dernière aventure politique, les ouragans et phénomènes météorologiques extrêmes. Ces informations du quotidien américain interviennent dans un contexte où le Times qui a fait du richissime américain se personnalité de l’année, lui a consacré un portrait où il disait : « L’homme le plus riche du monde ne possède aucune maison ». L’homme avait annoncé la vente de toutes ses possessions physiques pour se concentrer sur ses activités spatiales.