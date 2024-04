Grandes fortunes : Mark Zuckerberg devance Elon Musk pour la première fois

Depuis des années, Mark Zuckerberg et Elon Musk se distinguent non seulement par leurs innovations technologiques, mais aussi par une série de différends notables. De la destruction d’un satellite de Facebook par une fusée SpaceX en 2016 aux débats publics sur les dangers et les promesses de l’intelligence artificielle, en passant par des provocations sur les réseaux sociaux et une concurrence accrue entre leurs entreprises, notamment avec le lancement de Threads par Meta en rivalité avec X de Musk, les tensions entre les deux magnats ont régulièrement alimenté les chroniques.

Dans ce contexte chargé d’histoire, le Bloomberg Billionaires Index révèle un nouveau chapitre dans la saga des fortunes de la tech : Mark Zuckerberg vient de surpasser Elon Musk en termes de richesse nette, se classant désormais au troisième rang mondial. Avec une fortune estimée à 187 milliards de dollars, le PDG de Meta devance Musk, dont les actifs sont évalués à 181 milliards de dollars. Cette évolution marque la première fois depuis 2020 que Zuckerberg devance Musk dans ce classement prestigieux.

Publicité

La dégringolade de Tesla en bourse est un élément clé de ce revirement. Les actions de l’entreprise ont chuté de plus de 34 % depuis le début de l’année, accentuant le déclin de la fortune de Musk. Cette baisse est survenue dans un contexte de ventes décevantes pour Tesla au premier trimestre de 2024, où l’entreprise a enregistré sa première baisse des ventes annuelles en près de quatre ans.

Malgré cette compétition financière, la rivalité entre Zuckerberg et Musk s’étend au-delà des simples chiffres. Leur opposition sur des questions telles que l’avenir de l’intelligence artificielle et l’espace numérique des réseaux sociaux témoigne d’une lutte d’influence au sein de la Silicon Valley et au-delà.

En se rapprochant de la fortune de Jeff Bezos, qui détient une richesse de 207 milliards de dollars, Zuckerberg montre qu’il est un concurrent sérieux dans la course aux plus grandes fortunes. Son ascension dans le classement Bloomberg signifie également un changement potentiel dans le paysage des élites technologiques, où les dynamiques de pouvoir peuvent influencer de manière significative les orientations futures de l’industrie.

Cette dernière évolution dans la rivalité entre Zuckerberg et Musk ajoute un nouveau chapitre à leur histoire déjà riche en rebondissements. Alors que les deux hommes continuent de repousser les limites de l’innovation technologique, leur compétition pour la suprématie financière reste un spectacle fascinant pour le monde entier, reflétant les vives dynamiques au sommet de l’échelle des grandes fortunes.