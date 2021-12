La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a infligé une peine de 7 ans de prison à un cadre de la direction général du Trésor. C’est le journal Le Potentiel qui rapporte l’information. La condamnation a été prononcée le 07 décembre dernier. Eustache Allogou puisque c’est de lui qu’il s’agit, a été reconnu coupable des faits de « blanchiment de capitaux », « d’abus de fonction » et « d’enrichissement illicite » .

Une amende de 375 millions de Fcfa à payer

Jeté en prison depuis plus de 3 ans selon la même source, l’homme doit en plus des 7 ans de prison, payer une amende de 375 millions de francs Cfa et des dommages et intérêts à l’Etat béninois qui s’élèvent à plus de 125 millions de Fcfa. Le condamné avait commis son forfait alors qu’il était receveur des finances du département du Zou.

Le pot aux roses a été découvert quand on l’a affecté à la Direction générale des impôts. Il faut dire que la Criet a au cours du procès décidé de la saisie d’un immeuble qui serait la propriété du condamné à Abomey-Calavi. L’homme était en détention préventive depuis son arrestation. Il lui reste moins de 4 ans à faire en prison.