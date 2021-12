Ce n’est plus un secret. L’Ethiopie est en proie à des conflits et cela ne date pas d’aujourd’hui. Depuis plus d’un an, les Forces pro-gouvernementales sont en guerre contre les rebelles du TPLF. Il y a seulement quelques jours le premier ministre Abiy Ahmed qui a reçu par le passé un prix Nobel de la Paix a annoncé qu’il ira au front pour diriger les soldats. En effet, le lundi 22 novembre dernier, c’est via un communiqué posté sur le réseau social Twitter que le dirigeant éthiopien a annoncé la nouvelle.

« À partir de demain, je serai mobilisé sur le front pour mener les forces armées » avait-il déclaré avant de poursuivre : « Ceux qui veulent être parmi les enfants éthiopiens qui seront salués par l’histoire, levez-vous pour le pays aujourd’hui. Retrouvons-nous au front ». Quelques jours plus tard, Abiy Ahmed a promis de «détruire» les rebelles dans une vidéo diffusée en ligne. Nous apprenons que les forces gouvernements collectionnent les victoires sur le terrain. Hier mercredi 1er Décembre, les forces gouvernementales ont annoncé à travers un communiqué avoir récupéré le site de Lalibela, classé au patrimoine mondial de l’Unesco ainsi que l’aéroport international de Lalibela.

Dimanche dernier, l’armée du pays prenait la main sur Chifra d’Afar. Les forces progouvernementales ont également réussi à récupérer Shewa Robit et plusieurs autres régions sur la route d’Addis Abeba, la capitale du pays. Après ses victoires, le Premier ministre Abiy Ahmed a promis d’appliquer la même stratégie dans la région d’Amhara, qui était sous le contrôle des rebelles du TPLF. Selon un communiqué des autorités, pendant que des affrontements ont cours à Debre Sina actuellement, les forces pro-gouvernementales avancent également dans la région d’Amhara dans le nord de l’Ethiopie plus précisément sur la ville de Sekota.