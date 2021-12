Le Festival International de Porto-Novo, édition 2022 va se dérouler du 02 au 10 janvier 2022. C’est l’une des principales informations qu’on retient de la Conférence de presse animée par le maire de la ville de Porto-Novo Charlemagne Yankoty hier mercredi 23 décembre 2021. Le thème choisi pour cette 5ème édition est : « Restitution des patrimoines du Bénin: Recherches en provenance, densification et transmission des savoirs à Ajasè, Xogbonu, Porto-Novo ». La seconde information capitale à retenir, c’est que le Festival à partir de 2022, se transforme en biennale. Il aura donc lieu désormais chaque 2 ans.

En attendant, le maire Charlemagne Yankoty travaille à la réussite de l’évènement de janvier 2022. Jean-Michel Abimbola, le ministre de la culture et l’artiste musicien Sagbohan Danialou ont accepté de parrainer le Festival. Pour l’édile de Porto-Novo, le FIP « célèbre les cultures, les arts et la civilisation des peuples du Bénin à travers les grands masques rituels et cultuels qui demeurent notre spécificité. C’est le creuset idéal, pour le public participant, de découvrir et de partager les arts et cultures des groupes culturels de langues « Gbé » et « édé » a-t-il poursuivi.

Un critérium de « Taxi-kanan » prévu

Le Festival International de Porto-Novo révèle une fois encore, aux festivaliers, toute la richesse culturelle et cultuelle de la ville de Porto-Novo et des communes environnantes, selon le maire Charlemagne Yankoty. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de cette manifestation. Il y aura le spectacle inaugural , les célébrations des fêtes de l’Epiphanie et des religions endogènes, un critérium taxi-kanan (Course de vélos non professionnels), un concert œcuménique mettant en scène plus d’une dizaine de chorales, une course pirogue sur la lagune de Porto-Novo, un colloque scientifique sur le thème du Festival et des animations musicales au village du Festival.

Une soirée de gala et des expositions d’art sont également inscrites au programme. Porto-Novo devrait recevoir la visite de plus d’un demi-million de personnes dans le cadre de cet évènement et « plus de 300 artistes sur scène ».