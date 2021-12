D’après le quotidien Le Parisien qui a rapporté l’information, il y a de cela 6 mois que les bagagistes de l’aéroport d’Orly en France font le constat. Des bagages qui dégagent des odeurs nauséabondes et insupportables et qui suintent du sang. Ces cas se sont multipliés ces derniers jours et ont poussé les bagagistes à réagir. Selon Le Parisien, il s’agit de certains passagers en provenance de l’Afrique de l’Ouest qui ramènent de leur voyage de la viande de brousse, ce qui est interdit en France.

Ces cas sont notamment répertoriés sur les vols en provenance d’Abidjan et donnent du fil à retordre aux bagagistes d’une société sous-traitante de l’aéroport à chaque fois qu’un vol en provenance de la Côte d’Ivoire atterrit, a indiqué le quotidien. Le dernier cas en date qui a poussé les bagagistes à exercer leur droit de retrait, a eu lieu jeudi 9 décembre. Ils ont encore fait le même constat : des valises qui suintent avec une odeur insupportable.

Consommation personnelle

D’après le rapport du journal, les passagers à qui appartenaient ses valises ont dû attendre près de 5h avant de récupérer leurs bagages. Après signalement depuis septembre des cas à l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique de France, aucun trafic n’a été particulièrement signalé. Il s’agit pour le plus souvent de consommation personnelle. Toutefois, des mesures pourraient être prises bientôt.